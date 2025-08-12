FT: Европейские военные заводы расширяются втрое быстрее, чем до 2022 года

Европейские военные заводы увеличивают производственные мощности втрое быстрее, чем это было до полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты издания проанализировали более 1000 спутниковых снимков 150 объектов 37 компаний в Европе. Использовались радарные спутники Sentinel-1, способные фиксировать изменения на поверхности даже там, где оптические снимки этого не показывают.

Анализ показал, что около трети проверенных объектов имеют признаки расширения или строительных работ. Если в 2020-2021 годах строительная активность фиксировалась на площади 790 тыс. кв. м, то в 2024-2025 годах этот показатель вырос до 2,8 млн кв. м.

Ключевым катализатором стала программа ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production) с бюджетом 500 млн евро, направленная на преодоление дефицита в производстве боеприпасов и ракет. Компании, получившие это финансирование, расширялись значительно быстрее других.

Среди крупнейших проектов:

Совместный завод Rheinmetall и N7 Holding в Варпалоте (Венгрия) для производства 155-мм артиллерийских снарядов.

Расширение BAE Systems в Уэльсе - производство 155-мм снарядов возрастет в 16 раз.

MBDA увеличивает мощности немецкого завода для производства ракет Patriot по контракту НАТО на $5,6 млрд.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, после 2022 года ежегодные мощности ЕС по производству боеприпасов выросли с 300 тыс. до примерно 2 млн снарядов в год, и этого уровня планируют достичь уже к концу 2025 года.