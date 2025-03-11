Оборонна галузь просить полегшити покарання за порушення постачання зброї

Представники ОПК заявляють, що чинна система покарань за затримки в поставках і порушення якості зброї є жорсткою і просять переглянути її.

Джерела: виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко, міністр стратегпрому Герман Сметанін, виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, українська оборонна промисловість потребує скасування дублюючих штрафних санкцій.

"Це необхідно для того, щоб українські оборонні підприємства продовжували працювати і збільшувати обсяги виробленої зброї", - наголосив він.

За словами міністра, ці санкції часто перевищують рентабельність за підписаними договорами. І їх потрібно прибрати і забезпечити нарахування штрафів, як стимул прискорення доставок військових товарів.

"У більшості випадків збільшення термінів постачання продукції не залежать від самих підприємств, а спричинені затримками поставок критичних комплектуючих з-за кордону або пошкодженнями від ворожих обстрілів", - додав він.

Так, Українська рада зброярів виступила за законопроєкт №12258, який пропонує скасувати один із дублюючих штрафів для виробників - плату за користування авансовими коштами.

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко вказує, що українські виробники платять до 13% штрафів на місяць, якщо не встигають виконати контракт з "об'єктивних причин". На його переконання, штрафна система потребує реформування:

штрафи мають стимулювати виконання контрактів, а не знищувати виробництво,

необхідно враховувати форс-мажори (ракетні удари, мобілізацію, перебої з логістикою),

українські виробники не повинні бути в гіршій позиції з іноземними постачальниками (останні не мають дублюючих штрафів).

Федірко додав, що зміни мають стосуватися лише нових контрактів, а будь-яка спроба застосувати їх до старих угод створить корупційні ризики.

Водночас виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров пояснює, що середня рентабельність виробництва озброєння становить 5-7%, а штрафи за місяць затримки роблять виконання контрактів просто невигідним.

Він пропонує залишити прості та зрозумілі санкції: 0,1% пені за день прострочення і 20% штрафу за неякісну продукцію.

Нагадаємо:

Бюджетний комітет Верховної ради 13 січня розглянув законопроєкт #12245 про управління публічними інвестиціями.