Шмыгаль оценил потребность в расходах на оборону в 2026 году: вдвое больше 2025

В следующем году Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине; больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине; больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны", - отметил министр обороны.

Шмыгаль подчеркнул, что "особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, которые способны сбивать баллистические цели".

Министр обороны добавил, что также требуется дополнительное финансирование для развития украинской промышленности, в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Сумма в $120 миллиардов примерно вдвое превышает оборонный бюджет Украины на 2025 год.

Напомним:

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд (МВФ), поскольку планирует укрепить государственные финансы на фоне войны с Россией, которой не видно конца.