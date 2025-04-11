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Українські виробники компонентів зброї зможуть отримати грант: які умови

Віктор Волокіта — 11 квітня, 16:25
Українські виробники компонентів зброї зможуть отримати грант: які умови

Українські виробники компонентів зброї відтепер можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення свого виробництва.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюватиме механізм співфінансування 50 на 50. Якщо 8 млн грн гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати 8 млн грн.

Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник", - наголосов Шмигаль.

Він нагадав, що все це частина програми "Зроблено для перемоги", на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

Нагадаємо:

Обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони за укладеними контрактами за напрямком закупівлі зброї від початку 2025 року зріс на 13 млрд грн.

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