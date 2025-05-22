На Черкащині збили 6 ворожих дронів: наслідки падіння уламків
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На Звенигородщині Черкаської області уламками ворожих дронів пошкоджено приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори.
Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, в межах області знешкодили 6 повітряних цілей противника.
За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.
Табуурець зазначив, що за допомогою до медиків звернулись троє людей. У них - гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки, через падіння уламків БпЛА ввечері 7 травня у Полтавському районі на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії.