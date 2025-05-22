На Черкащині збили 6 ворожих дронів: наслідки падіння уламків

На Звенигородщині Черкаської області уламками ворожих дронів пошкоджено приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, в межах області знешкодили 6 повітряних цілей противника.

За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено два приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Табуурець зазначив, що за допомогою до медиків звернулись троє людей. У них - гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки, через падіння уламків БпЛА ввечері 7 травня у Полтавському районі на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії.