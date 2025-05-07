Атака російських дронів на Полтавщину: частина області лишилася без світла

Внаслідок російської атаки, через падіння уламків БпЛА ввечері 7 травня у Полтавському районі на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Без світла залишилося понад 900 побутових абонентів.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз" та відділення "Укрпошти".

Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці, повідомили у КМВА.