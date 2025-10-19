ЗСУ уразили Новокуйбишевський НПЗ та Оренбурзький газопереробний завод

У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області рф та Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область рф).

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об'єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа.

Генштаб зазначив, що ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Крім цього, на території Оренбурзького ГПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Цей завод є одним з найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.





Окрім того уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.





Нагадаємо:





Губернатор Оренбурзької області Росії Євгеній Солнцев заявив про атаку безпілотників на газовий завод, внаслідок чого виникло загорання в одному з цехів.



