ЗСУ уразили Новокуйбишевський НПЗ та Оренбурзький газопереробний завод
У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області рф та Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область рф).
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, на території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об'єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа.
Генштаб зазначив, що ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.
Крім цього, на території Оренбурзького ГПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.