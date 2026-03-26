РФ атакувала українську залізничну і портову інфраструктуру

Вночі проти 26 березня Росія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

На півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

"На щастя, під час цих атак ніхто не постраждав. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

На Одещині внаслідок нічної атаки 20 березня російські ударні безпілотники пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.