РФ атакувала українську залізничну і портову інфраструктуру
Вночі проти 26 березня Росія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, у Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.
На півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.
"На щастя, під час цих атак ніхто не постраждав. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи", – зазначив Кулеба.
На Одещині внаслідок нічної атаки 20 березня російські ударні безпілотники пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.