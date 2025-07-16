"Гроші на вітер?": російські студенти вивчатимуть боротьбу з міжнародними санкціями

У російському науково-дослідному університеті "Вища школа економіки" (ВШЕ) наступного навчального року почне діяти магістерська програма з навчання обходу міжнародних санкцій.

Про це пише The Moscow Times.

Виш позиціонує програму як першу в Росії магістратуру, де слухачів навчать "визначати та виявляти ризики санкцій та (або) інших заходів негативного впливу з боку наглядових органів для компаній".

Магістратура з дворічним терміном навчання входить до групи програм за напрямом "міжнародний корпоративний комплаєнс".

Бюджетних місць у ній немає, а ціна навчання сягає 490 тис. руб. ($6,28 тис.) за рік. Програма передбачає 20 місць для громадян РФ і два – для іноземців.

Бюджетніший варіант у ВШЕ – це програма підвищення кваліфікації "Санкційний комплаєнс", яка, згідно з описом, триватиме з 16 вересня по 14 листопада цього року. Вартість навчання – 84 тис. руб. за 136 годин у форматі Zoom-конференцій із практиками та теорією.

На думку одного із засновників вишу, активне відкриття "антисанкційних" освітніх програм у ВШЕ, а також в інших вишах та на приватних платформах, обумовлено "запитом" Кремля.

"Усі дивляться, як Іран живе під санкціями 40 років. Довго доведеться жити за умов ворожого оточення, при всіляких обмеженнях, при наростаючій ефективності контролю над роботою зовнішньоторговельних організацій Росії.

Є запит зверху, я думаю, потрібно вчитися цю справу оминати. Російська економіка на покоління розвертається на життя під санкціями", – сказав він.

Нагадаємо:

Рада ЄС ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти дев'яти осіб та шести організацій, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, зокрема через маніпулювання іноземною інформацією та втручання.