"Деньги на ветер?": российские студенты будут изучать борьбу с международными санкциями

В российском научно-исследовательском университете "Высшая школа экономики" (ВШЭ) в следующем учебном году начнет действовать магистерская программа по обучению обходу международных санкций.

Об этом пишет The Moscow Times.

Вуз позиционирует программу как первую в России магистратуру, где слушателей научат "определять и выявлять риски санкций и (или) других мер негативного воздействия со стороны надзорных органов для компаний".

Магистратура с двухлетним сроком обучения входит в группу программ по направлению "международный корпоративный комплаенс".

Бюджетных мест в ней нет, а цена обучения достигает 490 тыс. руб. ($6,28 тыс.) за год. Программа предусматривает 20 мест для граждан РФ и два - для иностранцев.

Более бюджетный вариант в ВШЭ - это программа повышения квалификации "Санкционный комплаенс", которая, согласно описанию, продлится с 16 сентября по 14 ноября этого года. Стоимость обучения - 84 тыс. руб. за 136 часов в формате Zoom-конференций с практиками и теорией.

По мнению одного из основателей вуза, активное открытие "антисанкционных" образовательных программ в ВШЭ, а также в других вузах и на частных платформах, обусловлено "запросом" Кремля.

"Все смотрят, как Иран живет под санкциями 40 лет. Долго придется жить в условиях враждебного окружения, при всевозможных ограничениях, при нарастающей эффективности контроля над работой внешнеторговых организаций России.

Есть запрос сверху, я думаю, нужно учиться это дело обходить. Российская экономика на поколение разворачивается на жизнь под санкциями", - сказал он.

Напомним:

Совет ЕС принял решение о введении дополнительных санкций против девяти человек и шести организаций, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, в частности из-за манипулирования иностранной информацией и вмешательства.