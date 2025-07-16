ЄС запровадить санкції проти росіян, які глушать цивільну авіацію у Балтії

Рада ЄС ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти дев'яти осіб та шести організацій, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, зокрема через маніпулювання іноземною інформацією та втручання.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.

Зокрема обмеження введені проти державного підприємства "Російська телерадіомовна мережа" (РТРС), а також на його генерального директора та директора Департаменту координації розвитку комунікаційної інфраструктури на окупованих територіях України.

Під керівництвом уряду РФ, РТРС відіграє ключову роль у налагодженні мовлення російської пропаганди на окупованих територіях.

У санкційний список ЄС також потрапив 841-й окремий центр радіоелектронної боротьби РФ разом із двома високопоставленими членами персоналу

Російська установа контролює операції в Калінінградській області, зокрема глушить та підроблює GNSS-сигнали, що впливає на країни Балтії та порушує роботу цивільної авіації.

До списку також внесли Асоціацію журналістів БРІКС (BJA), Фонд боротьби з несправедливістю (R-FBI) та Центр геополітичної експертизи (CGE).

BJA та R-FBI були створені Євгеном Пригожиним і брали участь у численних операціях, спрямованих проти Франції та України, включаючи кампанію, в якій французьких солдатів звинувачували у викраденні дітей з Нігеру після воєнного перевороту 2023 року.

CGE був заснований Олександром Дугіним і відповідає за організацію дезінформаційних кампаній проти України.

До санкційного списку внесли офіцера ГРУ, різних пропагандистів, а також Євгена Шевченка та його веб-компанію Tigerweb. Остання поширювала проросійський контент, спрямований проти кількох західних країн, зокрема Франції.

Особи, що потрапили до списку, підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь, прямо чи опосередковано, коштів або економічних ресурсів заборонено. Крім того, фізичні особи також підлягатимуть забороні на в’їзд, що унеможливить їх в’їзд або транзит через території ЄС.