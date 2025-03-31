Військові знову активно замовляють будівництво фортифікацій

Наприкінці березня 2025 року військові частини почали активно замовляти роботи з будівництва фортифікацій.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на Prozorro.

Минулого тижня (з 22 по 29 березня) військові частини оприлюднили дані про закупівлю робіт з будівництва фортифікаційних укріплень на 1,29 млрд грн.

Найбільші підряди отримало ТОВ "Спецтехресурс" (444 млн грн). Ця фірма зареєстрована у Києві на киянина Миколу Колібабчука.

Наразі невідомо, де вона будуватиме фортифікації. Але до вторгнення вона мала підряд на будівництво казарм у Бахмуті, по якому правоохоронці підозрювали перерахування грошей фіктивним фірмам.

Крім цього, значні підряди на зведення укріплень отримали ТОВ "Сумибудінвест ЛТД" (270 млн грн) та ТОВ "Магма" (193 млн грн). Обидві фірми зареєстровані в Сумах, неподалік від лінії фронту з Курською областю.

"До цих підрядів з лютого у замовленнях фортифікацій була певна перерва. З початку року військові частини провели закупівлі без використання електронної системи по коду 45220000-5 лише на 219 млн грн", - пише видання.

Нагадаємо:

Уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%.