Шмигаль заявив, що у Запоріжжі фортифікації збудували на 100%: на роботи місто отримало 2 мільярди

Уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, було підготовлено 358 військових опорних пунктів.

"Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка будує фортифікації на Донеччині, прозвітувала про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині.