Шмигаль заявив, що у Запоріжжі фортифікації збудували на 100%: на роботи місто отримало 2 мільярди
Уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, було підготовлено 358 військових опорних пунктів.
"Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
Компанія "Автомагістраль-Південь", яка будує фортифікації на Донеччині, прозвітувала про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині.