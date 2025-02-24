"Укроборонпром" вироблятиме канадські бронемашини Roshel Senator

"Українська оборонна промисловість" уклало угоду з канадською компанією Roshel щодо створення спільного виробництва бронемашин.

Про це повідомив міністра стратегпрому Герман Сметанін.

За даними ЕП, мова йде про виробництво машин типу МРАП Roshel Senator.

За словами міністра, українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин.

"Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів. Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій", - вважає Герман Сметанін.

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Нагадаємо:

"Українська оборонна промисловість" (УОП) 15 лютого підписала меморандум про взаємопорозуміння з данською компанією Weibel Scientific.

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS, яка спеціалізується на розробці інформаційних системи для авіакосмічного і військового секторів, підписали угоду про розбудову спільного підприємства.

У червні 2024 року французька оборонно-промислова група Thales оголосила про укладення трьох угод із підприємствами українського оборонного комплексу щодо співпраці у сферах радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, радарів і безпілотників.