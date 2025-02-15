"Укроборонпром" створить спільне підприємство разом з французькою оборонною групою

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS, яка спеціалізується на розробці інформаційних системи для авіакосмічного і військового секторів, підписали угоду про розбудову спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що на підприємстві будуть створювати "передові технологічні рішення" та забезпечуватимуть оптимізовану та оперативну підтримки у "сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем".

Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк стверджує, що угода про партнерство дозволить "щільніше закрити українське небо від російських загроз" та дасть досвід зброярам України в роботі з "найсучаснішими" технологіями.

Довідка. Thales Group - міжнародна промислова група, що випускає інформаційні системи для авіакосмічного, військового і морського застосування. Штабквартира розташована в Парижі (Франція).

Нагадаємо:

У червні 2024 року французька оборонно-промислова група Thales оголосила про укладення трьох угод із підприємствами українського оборонного комплексу щодо співпраці у сферах радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, радарів і безпілотників.