"Укроборонпром" будет производить канадские бронемашины Roshel Senator

"Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение с канадской компанией Roshel по созданию совместного производства бронемашин.

Об этом сообщил министра стратегпрома Герман Сметанин.

По данным ЭП, речь идет о производстве машин типа МРАП Roshel Senator.

По словам министра, украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин.

"Изготовление этой техники в Украине значительно ускорит ее поставки в боевые подразделения. Вместе с тем, это усилит украинскую экономику и даст доступ украинскому производителю к технологиям", - считает Герман Сметанин.

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Напомним:

"Украинская оборонная промышленность" (УОП) 15 февраля подписала меморандум о взаимопонимании с датской компанией Weibel Scientific.

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS, которая специализируется на разработке информационных системы для авиакосмического и военного секторов, подписали соглашение о развитии совместного предприятия.

В июне 2024 года французская оборонно-промышленная группа Thales объявила о заключении трех соглашений с предприятиями украинского оборонного комплекса о сотрудничестве в сферах радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, радаров и беспилотников.