Україна витрачатиме по $1 мільярду щомісячно на закупівлю американської зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна прагне щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 млрд доларів на місяць на закупівлю американської зброї для ведення війни проти Росії.

Про це він розповів під час брифінгу.

Цю заяву він зробив під час спільної прес-конференції в Києві з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе, де також зазначив, що Норвегія може сприяти гарантіям безпеки України в питаннях протиповітряної оборони та морської безпеки.

"Норвегія приєдналась до програми PURL, яка дозволяє купувати зброю в США та наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно, я про це вже говорив.

І ми сьогодні говорили також про наше виробництво дронів, спільні можливості із партнерами, інвестиції зараз можуть допомогти не лише фізично, але й примусом Росії до завершення цієї війни", – зазначив Зеленський на брифінгу.

Нагадаємо:

В обмін на американські гарантії безпеки Україна пообіцяє закупити зброю у США на 100 млрд доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями.