Уряд разом з ЗСУ готує рішення для захисту економіки в Чорному морі

Керівництво України визначило, як сили оборони надалі діятимуть у Чорному морі, а уряд готує з партнерами пакет рішень для захисту економічних процесів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністр, очільники міністерств закордонних справ, інфраструктури та аграрної політики, а також інші залучені урядом посадовці мають підготувати відповідні рішення у відносинах із партнерами.

Пакет повинен допомогти захистити економічні процеси та зберегти необхідні основи стійкості України.

Водночас Зеленський разом із керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони визначив, як українські сили надалі діятимуть в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо:

23 липня судна перестали заходити до чорноморських портів України через загрозу російських атак. Держава не обмежувала рух: рішення ухвалили судновласники.

Через побоювання судновласників та російський тиск на українські порти ціни на зерно на деяких елеваторах опустилися нижче собівартості виробників.