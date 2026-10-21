"Метро" у Рівному призупинив роботу після російського удару

Торговельний центр "Метро" у Рівному тимчасово зачинили через пошкодження внаслідок російської атаки 21 жовтня.

Про це йдеться в офіційній заяві "Метро Україна".

Ніхто з працівників і покупців не постраждав. Команда компанії оцінює пошкодження та визначає шляхи відновлення роботи торговельного центру.

Дату відкриття повідомлять додатково на сайті "Метро", офіційних сторінках у соцмережах та безпосередньо клієнтам.

Нагадаємо:

Раніше 21 жовтня Рівненська ОВА повідомила про російський удар по гіпермаркету "Метро". На місце прибули екстрені служби.