"Метро" у Рівному призупинив роботу після російського удару
Рівненська ОВА
Торговельний центр "Метро" у Рівному тимчасово зачинили через пошкодження внаслідок російської атаки 21 жовтня.
Про це йдеться в офіційній заяві "Метро Україна".
Ніхто з працівників і покупців не постраждав. Команда компанії оцінює пошкодження та визначає шляхи відновлення роботи торговельного центру.
Дату відкриття повідомлять додатково на сайті "Метро", офіційних сторінках у соцмережах та безпосередньо клієнтам.
Нагадаємо:
Раніше 21 жовтня Рівненська ОВА повідомила про російський удар по гіпермаркету "Метро". На місце прибули екстрені служби.