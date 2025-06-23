Наслідки атаки РФ: у двох районах Києва частково відсутнє постачання газу
У Подільському та Шевченківському районах Києва припинено розподіл газу до низки житлових будинків внаслідок нічної атаки росіян.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Київгаз".
"Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків", – зазначається у повідомленні.
Фахівці компанії усувають наслідки падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у двох районах міста.
"Київгаз" закликав киян поставитися до ситуації з розумінням.
Нагадаємо:
У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 8 людей, ще 34 отримали поранення.