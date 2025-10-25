Українська правда
У "Резерв+" можна буде отримати ще два види відстрочки

Володимир Тунік-Фриз — 25 жовтня, 10:00
У “Резерв+” можна буде отримати ще два види відстрочки
Резерв+

Міністерство оборони запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії, які можна буде оформити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Отримати відстрочку онлайн зможуть:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

Як працює відстрочка?

У Резерв+ потрібно подати запит, далі система перевіряє підстави в державних реєстрах, у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Процес зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок або візитів до ТЦК.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ онлайн можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.

