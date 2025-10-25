У "Резерв+" можна буде отримати ще два види відстрочки
Міністерство оборони запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії, які можна буде оформити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Отримати відстрочку онлайн зможуть:
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.
Як працює відстрочка?
У Резерв+ потрібно подати запит, далі система перевіряє підстави в державних реєстрах, у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з'являється в електронному військовому документі.
Процес зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок або візитів до ТЦК.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ онлайн можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Нагадаємо:
Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.