У “Резерв+” можна буде отримати ще два види відстрочки

Міністерство оборони запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії, які можна буде оформити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Отримати відстрочку онлайн зможуть:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

Як працює відстрочка?

У Резерв+ потрібно подати запит, далі система перевіряє підстави в державних реєстрах, у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Процес зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок або візитів до ТЦК.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ онлайн можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.