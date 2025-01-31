У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Лукойл" у Волгоградській області РФ

Українська правда

У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії за проєктною потужністю та відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії. У районі заводу зафіксовано спалахи та вибухи. Дані щодо масштабу ураження уточнюються.

Дослівно: "Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності Збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме".

Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

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