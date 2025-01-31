У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Лукойл" у Волгоградській області РФ
У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Зазначається, що цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії за проєктною потужністю та відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії. У районі заводу зафіксовано спалахи та вибухи. Дані щодо масштабу ураження уточнюються.
Дослівно: "Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності Збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме".
Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.
Що передувало:
- У ніч на 31 січня губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що нібито українські безпілотники, ймовірно, атакували район НПЗ та нафтобази у Волгограді. Російська влада заявила, що падіння уламків безпілотника спричинило пожежу на НПЗ.
- Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, який є шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.
- У ніч на 15 січня в російському місті Волгоград сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух, писали російські ЗМІ.
- У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.