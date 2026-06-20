Британія послабила фінансові обмеження російському "Лукойлу"

Британське санкційне відомство пом'якшило тимчасову ліцензію для Lukoil International та її дочірніх компаній, дозволивши проводити платежі на незаморожені рахунки австрійської структури російської "Лукойла".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Office of Financial Sanctions Implementation прибрало з ліцензії вимогу спрямовувати кошти на заморожені рахунки. У відомстві не пояснили причину зміни.

Британські компанії тепер можуть продовжувати бізнес із Lukoil International і здійснювати платежі на її рахунки, які не перебувають під замороженням.

Водночас OFSI наголосило, що зміна не дозволяє переказувати ці кошти російській материнській компанії Lukoil. Ліцензія, яка діє з листопада минулого року, залишається в межах ширших санкцій проти Росії й має завершитися 25 серпня.

Нагадаємо:

23 жовтня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Перший дедлайн продажу іноземних активів "Лукойлу" встановили на 13 грудня 2025 року. Після цього його переносили на 17 січня 2026 року, 28 лютого 2026 року, 1 квітня 2026 року, 1 травня 2026 року та 30 травня 2026 року.

Раніше агенство Reuters писало, що США уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Читайте також: Удар по барелях: наслідки санкцій Трампа проти "Лукойлу" та "Роснефти"