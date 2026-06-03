Нафта РФ пішла "Дружбою" до Угорщини та Словаччини "на нормальному рівні"

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Дружба" у травні відновився до нормального рівня 165 тис. барелів на добу.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Словаччина та Угорщина почали отримувати нафту через трубопровід 23 квітня після кількамісячної зупинки. Травень став першим повним місяцем постачання нафти цим маршрутом після його відновлення.

За словами джерел, у квітні Угорщина та Словаччина отримали лише 55 тис. барелів на добу, оскільки маршрут працював лише один тиждень.

Хоча прокачування трубопроводом тепер не обмежене, травневі поставки були нижчими за рівні 200-235 тис. барелів на добу, які фіксували до зупинки, оскільки країни почали диверсифікувати імпорт.

Нагадаємо:

Прокачування через "Дружбу" зупинили наприкінці січня через пошкодження, яке Україна пов'язувала з російським авіаударом. Україна завершила ремонт трубопроводу у квітні.