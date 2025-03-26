В этом году Минобороны заключило контракты с 12 украинскими производителями: на какую сумму

В 2025 году в рамках инициативы "Оружие Победы" Министерство обороны заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения на сумму почти 130 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский.

Отмечается, что программа "Оружие Победы" - механизм долгосрочных контрактов на три, пять или десять лет для национальных производителей вооружения и военной техники.

Среди требований к украинским оружейникам, которые стремятся войти в перечень "Оружие Победы" и заключить долгосрочные контракты, - обязательное прохождение кодификации, налаживание серийного производства, достижение уровня локализации не менее 50% и тому подобное.

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В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?

Напомним:

Украина потенциально может получать до 2 миллиардов евро налогов от контролируемого экспорта украинского вооружения в год.