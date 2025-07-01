Путін намагається повернути іноземну валюту в Росію

Лідер Кремля Володимир Путін підписав указ, який дозволяє новим іноземним інвесторам вкладати гроші в країну без обмежень на виведення капіталу.

Про це пише Bloomberg.

Путін підписав указ, що дозволяє інвесторам з інших країн — зокрема так званих "недружніх" — вкладати кошти в російські фінансові активи без зобов’язання розміщувати їх на спеціальних заблокованих рахунках типу C.

Іноземці, які вперше вкладатимуть у російські цінні папери, тепер можуть використовувати рахунки типу IN. Це дозволить їм вільно виводити прибуток за межі Росії. Водночас обмеження на вже заморожені кошти залишаються чинними.

Після початку повномасштабної війни Росія ввела контроль за капіталом і заблокувала десятки мільярдів доларів іноземних активів. Новий указ покликаний стимулювати приплив валюти на тлі фінансового тиску та санкцій.

Нові правила не змінюють ситуацію для тих інвесторів, які вже мають активи у Росії, — їх кошти й надалі залишаються замороженими на рахунках типу C.

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