Украинские военные получат 15 тысяч роботов в 2025 году

Украина взяла цель поставить 15 тысяч роботов на фронт в 2025 году.

Об этом говорится в материале ЭП со ссылкой на директора департамента закупок Минобороны Глеба Каневского.

Отмечается, что в отличие от предыдущего года контрактирование уже происходит.

В Агентстве оборонных закупок ЭП сообщили, что за второе полугодие 2024 года Минобороны заключило 6 контрактов на поставку наземных роботов на 100 млн грн. А за первый квартал 2025 года - 31 контракт на 6 млрд грн.

"В прошлом году мы поставили сотни роботов на фронт. В этом планируем тысячи", - отметил директор Tencore Максим Васильченко.

По словам Каневского, почти все роботы будут произведены в Украине, поскольку иностранные модели значительно дороже. К оборонным компаниям выдвинули требования по улучшению своих изделий в процессе выполнения контрактов, ведь технологии на фронте быстро меняются.

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