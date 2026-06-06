Суд зобов'язав компанію доплатити Міноборони за будівництво гуртожитку

Господарський суд Києва вирішив стягнути з ТОВ "Будівельна виробнича компанія Форвард Плюс" на користь Міноборони 6,63 млн грн (безпідставно отримані 4,42 млн грн ПДВ, 1,76 млн грн, інфляційних витрат та 450,5 тис. грн 3% річних)

Про це свідчить рішення суду від 26 травня.

У 2019 році Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, правонаступником якого є Міністерство оборони України, замовило ТОВ "Будівельна виробнича компанія Форвард Плюс" "будівництво гуртожитку, військове містечко № 6, місто Золочів Львівської області".

Ціна робіт за договором становила 39,9 млн грн, у тому числі ПДВ 6,65 млн грн.

Надалі сторони кілька разів змінювали договірну ціну додатковими угодами.

У кінці 2022 року управління Міноборони та приватна компанія підписали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Мова йшла про оплату 26,5 млн грн, у тому числі ПДВ 4,42 млн грн.

Суд дійшов висновку, що зміст п. 3.1. договору в частині включення ПДВ до ціни угоди суперечить положенням Податкового кодексу України, а також інтересам держави та суспільства, його моральним засадам, що є підставою для визнання цього пункту недійсним. І визнав позовні вимоги про стягнення з "Форвард Плюс" безпідставно отриманого ПДВ "обґрунтованими та правомірно заявленими прокурором".

В результаті суддя Наталія Ягічева вирішила стягнути з "Форвард Плюс" ПДВ, а також інфляційні витрати та 3% річних.

ТОВ "Будівельна виробнича компанія Форвард Плюс" зареєстроване в селі Грем'яче Острозького району Рівненської області. Власник та керівник Олександр Клімчук (Нетішин Хмельницької області).

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов`язав Хмільницьку районну організацію Українського товариства мисливців і рибалок (РО УТМР, Вінницька область) звільнити мисливські угіддя на території природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника "Сандрацький" площею 498 га.