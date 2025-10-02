Осінні поповнення "оборонного" спецрахунку Нацбанку поступились літнім

За вересень 2025 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло понад 2,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Залишок коштів на спехрахунку станом на 1 жовтня 2025 року становив майже 4 млрд грн.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 86,3 млрд грн в еквіваленті.

З цієї суми загалом на потреби оборони перераховано майже 82,3 млрд грн.

У вересні 2025 року – понад 3,8 млрд грн.

Нагадаємо:

Протягом липня 2025 року на цей спеціальний рахунок надійшло понад 17 млрд грн – це більше, ніж за весь 2024 рік.

24 лютого 2022 року Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. За першу ж добу на нього надійшло 300 млн грн (в еквіваленті).