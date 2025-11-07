У 2026 році 70% безпілотників планують закупити через DOT Chain Defence – Міноборони

У Міністерстві оборони України планують, що з 2026 року 70% закупівель безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для Збройних Сил України здійснюватимуться через цифрову платформу DOT Chain Defence.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що нині в Україні працює понад 500 виробників безпілотних систем, і в умовах повномасштабної війни значно зросла потреба у нових зразках озброєння. Водночас швидке розширення виробництва створює ризики корупційних зловживань, тому Міноборони працює над їхнім усуненням.

За словами заступника міністра, реформа закупівель у відомстві спрямована на децентралізацію процесів і підвищення прозорості. Використання DOT Chain Defence дозволяє військовим частинам напряму купувати БпЛА у виробників, без участі посередників, а середній термін виконання замовлення становить близько двох тижнів.

У Міноборони очікують, що цифрова платформа стане ефективним антикорупційним інструментом, який забезпечить швидше постачання техніки для фронту та мінімізує ризики зловживань у сфері оборонних закупівель.

