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Шмигаль відреагував на петицію збільшити до 75% можливість бронювання комунальників

Віктор Волокіта — 5 березня, 12:13
Шмигаль відреагував на петицію збільшити до 75% можливість бронювання комунальників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді на петицію повідомив, що Кабінет міністрів має намір збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників, які надають послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення і управління побутовими відходами.

Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зміни будуть стосуватися запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників підприємств, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75% загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких суб’єктів господарювання.

Шмигаль також повідомив, що проєкт передано для розгляду на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.

Нагадаємо:

19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зняти обмеження кількості військовозобов’язаних працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, які підлягають бронюванню, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

бронювання

бронювання

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