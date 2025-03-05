Шмигаль відреагував на петицію збільшити до 75% можливість бронювання комунальників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді на петицію повідомив, що Кабінет міністрів має намір збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників, які надають послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення і управління побутовими відходами.

Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зміни будуть стосуватися запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників підприємств, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75% загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких суб’єктів господарювання.

Шмигаль також повідомив, що проєкт передано для розгляду на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.

Нагадаємо:

19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зняти обмеження кількості військовозобов’язаних працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, які підлягають бронюванню, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.