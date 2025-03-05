Шмыгаль отреагировал на петицию увеличить до 75% возможность бронирования коммунальщиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответе на петицию сообщил, что Кабинет министров намерен увеличить до 75% возможность бронирования от мобилизации работников, которые предоставляют услуги по поставке тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения и водоотведения и управления бытовыми отходами.

Об этом говорится в ответе Шмыгаля на петицию, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, изменения будут касаться введения возможности бронирования во время мобилизации, на период действия военного положения военнообязанных работников предприятий, которые предоставляют услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами, в объемах не более 75% общего количества военнообязанных работников таких субъектов хозяйствования.

Шмыгаль также сообщил, что проект передан для рассмотрения на заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой, аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и по делам ветеранов.

Напомним:

19 февраля петиция на сайте Кабинета министров с призывом снять ограничения количества военнообязанных работников операторов объектов критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, подлежащих бронированию, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.