Після тижня тиші Ормуз знову випустив супертанкери з нафтою

З Ормузької протоки за добу вийшли щонайменше два неіранські супертанкери, що стало черговим коротким сплеском енергетичних потоків через ключовий водний шлях.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Пов'язаний із Сінгапуром Eagle Veracruz і грецький Nissos Keros рано перетнули Ормуз на вихід. Загалом в обох напрямках пройшли п'ять суден.

Це перший випадок за тиждень, коли через протоку пройшли 4 млн барелів непідсанкційної сирої нафти. Судна виходять групами, після чого в наступні дні обсяги проходження знижуються.

Тож високий показник вівторка може бути компенсований падінням у найближчі дні. Два танкери перевозили нафту із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів відповідно.

Центральне командування США відкинуло припущення, що американські сили відновили допомогу суднам під час проходження протоки.

Воно назвало "неправдивими" нещодавні повідомлення медіа про те, що ВМС США знову супроводжують або підтримують комерційний трафік під час транзиту через Ормуз.

Нагадаємо:

Три супертанкери з 6 млн барелів нафти для азійських ринків пройшли через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці чекали в Перській затоці.