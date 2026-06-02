Компанія GOL будуватиме логістичний комплекс на кордоні з ЄС

Міжнародна логістична група Global Ocean Link побудує логістичний комплекс біля кордону з Угорщиною та Словаччиною, введення в експлуатацію першої секції заплановано на цей рік.

Про це повідомили у компанії Global Ocean Link.

"Міжнародна логістична група GOL оголосила про запуск партнерського інфраструктурного проєкту – будівництва логістичного комплексу класу у селі Соломоново на Закарпатті, поруч із кордонами Угорщини та Словаччини", – говориться у повідомленні.

Логістичний комплекс будуватимуть поруч з трасами поблизу основних транспортних вузлів – за два кілометри до кордону з Угорщиною, за 2,9 км до кордону зі Словаччиною, за 2,3 км до терміналу Чоп-Ліски, де стикуються європейська та українська залізничні колії;

Площа ділянки становить 3,6 га, площа комплексу перевищить 13 500 м². Проєкт передбачає склад висотою 10 метрів, 16 докових воріт, інфраструктуру для вантажного транспорту та можливість подальшого розширення.

Введення в експлуатацію першої секції заплановано на 2026 рік, запуск другої - на 2027 рік.

"Компанія розглядає проєкт не лише як складську нерухомість, а як інфраструктурний хаб для управління товарними потоками між Україною та ЄС. Комплекс буде орієнтований на логістику, дистрибуцію, e-commerce, 3PL/4PL-сервіси, а також легке виробництво й пакування", – говориться у повідомленні.

У GOL зазначили, що мають також залучити довгострокових партнерів – 3PL/4PL-операторів, трейдерів, ритейлерів, дистриб'юторів, агрокомпанії та інших учасників міжнародних ланцюгів постачання.

Нагадаємо:

На ринку логістики фіналізовано угоду щодо придбання Mediterranean Shipping Company (MSC), найбільшою контейнерною лінією світу, 51% у Контейнерному терміналі TIS.

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N'UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Логістичні оператори зазначають, що зростання клієнтських очікувань в умовах нестабільного ринку стимулює подальшу трансформацію галузі: створення розгалужених мереж, надання нових послуг тощо.