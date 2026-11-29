Внаслідок російської атаки на Одеську область пошкоджень зазнало, зокрема, фермерське господарство.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місці подій загинула одна людина, ще пʼятеро – постраждали. Під ударом також опинився житловий будинок, склади з дитячими іграшками.

Після атаки триває ліквідація наслідків обстрілів.

Нагадаємо:

На світанку неділі, 29 листопада, стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинула жінка, серед травмованих – дитина, яку деблокували з-під завалів.