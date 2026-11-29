Росіяни атакували фермерське господарство на Одещині
Росіяни атакували фермерське господарство на Одещині
Кіпер
Внаслідок російської атаки на Одеську область пошкоджень зазнало, зокрема, фермерське господарство.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На місці подій загинула одна людина, ще пʼятеро – постраждали. Під ударом також опинився житловий будинок, склади з дитячими іграшками.
Після атаки триває ліквідація наслідків обстрілів.
Нагадаємо:
На світанку неділі, 29 листопада, стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинула жінка, серед травмованих – дитина, яку деблокували з-під завалів.
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.