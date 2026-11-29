У місті Суми реактивний БпЛА влучив у промзоні та спричинив пожежу, пошкоджено складське приміщення.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Атака безпілотниками по цивільній інфраструктурі відбулась на Ковпаківський район міста. Поранення отримав один чоловік.

Також російський FPV-дрон на оптоволокні наніс удар у стіну багатоквартирного будинку на рівні 4 поверху, пошкоджено балкон та скління вікон будинку. Ще один дрон пошкодив обʼєкт інфраструктури у тому ж районі міста.

Нагадаємо:

На світанку неділі, 29 листопада, стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинула жінка, серед травмованих – дитина, яку деблокували з-під завалів.

Внаслідок російської атаки на Одеську область, пошкоджень зазнало, зокрема, фермерське господарство.