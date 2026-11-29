фото минулої атаки на фабрику

Вночі 28 та вранці 29 листопада росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки, внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Прилуцького району та British American Tobacco (BAT).

Атака відбулась дронами.

За повідомленням, поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази. Відео з місця подій публікує "Суспільне Чернігів".

У пресслужбі British American Tobacco підтвердили атаку.

"29 листопада Прилуцька тютюнова фабрика BAT Україна зазнала повторної ворожої атаки. Cеред працівників підприємства загиблих і постраждалих немає.

Наразі підприємство не працює. Команда BAT Україна спільно з відповідними службами оцінює масштаби пошкоджень та завдані збитки" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Минула атака росіян на тютюновий завод у Прилуках відбулась у вересні.