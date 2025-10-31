Які результати атаки, читайте у новині Ворог атакував залізничну інфраструктуру у Сумах та на Харківщині

Росіяни завдали удару по інфраструктурі залізниці у Харківській та Сумській областях, у останній ворог поцілив у пасажирське депо.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, в результаті чого пошкоджено та знищено господарські приміщення "Укрзалізниці", а також рухомий склад.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової Харківської області, в результаті чого поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", – додали в "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, ніхто з працівників "Укрзалізниці" не постраждав.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки безпілотників у Сумах постраждали одинадцять людей, з яких четверо – діти.