Ворог атакував залізничну інфраструктуру у Сумах та на Харківщині
Росіяни завдали удару по інфраструктурі залізниці у Харківській та Сумській областях, у останній ворог поцілив у пасажирське депо.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, в результаті чого пошкоджено та знищено господарські приміщення "Укрзалізниці", а також рухомий склад.
Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.
Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової Харківської області, в результаті чого поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", – додали в "Укрзалізниці".
За попередньою інформацією, ніхто з працівників "Укрзалізниці" не постраждав.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки безпілотників у Сумах постраждали одинадцять людей, з яких четверо – діти.