Росіяни вночі вдарили по підприємству на Харківщині – вбили трьох людей, ще сімох поранили

Українська правда

Близько другої години ночі 8 березня росіяни вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, внаслідок чого загинули три людини, ще семеро отримали поранення.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза".

Деталі: Крім того, ще сім людей отримали поранення.

Синєгубов додав, що рятувальна операція триває.

Оновлено: Згодом Синєгубов уточнив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Усі - цивільні чоловіки.

Зазначається, що удар прийшов по території мʼясокомбінату, виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі.