Ворог атакував 7 обʼєктів інфраструктури у Київській області

За добу з 14 на 15 вересня в Київській області внаслідок російських атак було пошкоджено 7 об'єктів.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа.

Внаслідок цих атак не було зафіксовано постраждалих.

"На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки", – написав Ткаченко.

Нагадаємо:

На Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові.