Україна завдала збитків російській промисловості та інфраструктурі на 10 мільярдів доларів – Сирський

Українські операції по знищенню промислового комплексу РФ завдали збитків агресору на близько 10 мільярдів доларів.

Про це під час розмови із журналістами повідомив головнокомандувач української армії Олександр Сирський, передає Суспільне.

Із загальних втрат російської промисловості, прямі збитки перевищують 1,3 млрд дол, непрямі – щонайменше 9,5 млрд дол, вони пов’язані з дестабілізацією функціонування нафтопереробки та порушенням логістики.

Результативність операцій "DeepStrike" оцінюється приблизно як: 1 долар призводить до втрати РФ у 15 доларів.

Нагадаємо:

Росія планує закупити 860 сучасних верстатів для своєї воєнної промисловості, зокрема, у країн, які підтримують Україну.