Найпопулярніші вакансії від Міноборони: які зарплати пропонують

Протягом 2024 року на сайті "OLX Робота" було розміщено майже 3000 вакансій для роботи в Силах оборони: загалом близько 30 тисяч кандидатів відгукнулися на ці пропозиції.

Про це йдеться в аналітиці OLX, яке є у розпорядженні ЕП.

Серед військових спеціальностей найбільший попит з боку кандидатів мали вакансії водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів і медиків.

Значну активність по відгуках про оголошення на службу в ЗСУ спостерігали в густонаселених регіонах, таких як Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області.

Вакансії на службу у підрозділах ППО, операторів FPV-дронів і кухарів отримали найбільшу кількість відгуків.

Середня заробітна плата, запропонована на таких посадах, становила 70 тисяч грн, у ППО — 60 тисяч грн, а для інструкторів та бухгалтерів — 35–36 тисяч грн.

В OLX відзначають, що з другої половини 2024 року спостерігалось зростання попиту на розміщення вакансій від окремих військових бригад. Наприклад, завдяки платформі один із підрозділів зміг повністю сформувати групу операторів БпЛА.

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