Самые популярные вакансии от Минобороны: какие зарплаты предлагают

В течение 2024 года на сайте "OLX Работа" было размещено почти 3000 вакансий для работы в Силах обороны: всего около 30 тысяч кандидатов откликнулись на эти предложения.

Об этом говорится в аналитике OLX, которое есть в распоряжении ЭП.

Среди военных специальностей наибольшим спросом со стороны кандидатов пользовались вакансии водителей, стрелков, операторов БпЛА, командиров и медиков.

Значительную активность по откликам об объявлениях на службу в ВСУ наблюдали в густонаселенных регионах, таких как Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области.

Вакансии на службу в подразделениях ПВО, операторов FPV-дронов и поваров получили наибольшее количество откликов.

Средняя заработная плата, предложенная на таких должностях, составляла 70 тысяч грн, в ПВО - 60 тысяч грн, а для инструкторов и бухгалтеров - 35-36 тысяч грн.

В OLX отмечают, что со второй половины 2024 года наблюдался рост спроса на размещение вакансий от отдельных военных бригад. Например, благодаря платформе одно из подразделений смогло полностью сформировать группу операторов БпЛА.

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