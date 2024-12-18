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Rheinmetall поставлятиме в Україну модулі для 155-мм артилерійських снарядів

Олексій Артемчук — 18 грудня, 14:06
Rheinmetall поставлятиме в Україну модулі для 155-мм артилерійських снарядів

Міністерство оборони України уклало контракт із німецьким концерном Rheinmetall на постачання модулів метальних зарядів для 155-мм артилерії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вартість контракту, який було підписано в IV кварталі 2024 року, оцінюється у 9 млн єаро.

Rheinmetall зобовʼязався поставити "кілька десятків тисяч" модулів різних типів у січні 2025 року.

"У сучасній артилерії снаряди та порохові заряди завантажуються окремо для досягнення різних дальностей", – написали у компанії.

Нагадаємо:

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall співпрацюватиме з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення (ПЗ), щоб створити ПЗ, яке дозволило б ЗСУ об’єднати управління різними типами дронів.

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ЗСУ

Rheinmetall поставлятиме в Україну модулі для 155-мм артилерійських снарядів
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