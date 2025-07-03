РФ атакувала порт в Одесі: є загиблі та поранені

Внаслідок російської атаки по порту в Одесі є загиблі та поранені.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні вдень ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі", – написав він в Telegram.

За його словами, загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки.

Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога.

Кулеба повідомив, що пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

Нагадаємо:

За оперативною інформацією, у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів.