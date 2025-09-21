Продажі неякісних шоломів та жилетів для ЗСУ: прокуратура виграла справу

Госпсуд Києва зобов'язав ТОВ "БК КБР" заплатити управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської військової адміністрації 28,24 млн грн за постачання неякісних бойових шоломів та захисних жилетів.

Про це свідчить рішення суду від 28 серпня.

У березні 2022 року управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами замовило "БК КБР" дві партії захисного спорядження. Спочатку 650 захисних жилетів та 650 бойових шоломів за 20,71 млн грн, а потім 234 жилетів та 196 шоломів за 7,53 млн грн.

Згідно з висновками судово-економічної експертизи, усі шоломи та жилети неякісні. Зокрема "не можуть бути використані військовослужбовцями Збройних Сил України за призначенням",

"Різні форми плит, різні розміри та геометрія плит в одному жилеті; спосіб нанесення, різна товщина та кількість шарів амортизувальних елементів може свідчити про незаводський спосіб виготовлення бронежилетів", - йдеться у висновках експертизи про частину жилетів.

"Експерт надав висновок про те, що 864 шоломів Helm bojowy wz-2005, виробництва компанії Makspol S.A. (Республіка Польща), поставлених товариством за контрактами № 1 та № 2 на користь управління, не відповідають першому класу захисту (не виконують основну функцію - не захищають голову людини від ураження метальними елементами вогнепальної зброї), - це висновок іншої експертизи.

Суд задовольнив позов прокуратури про стягнення з компанії 28,25 млн грн.

Власником столичного ТОВ "БК КБР" є Дмитро Нестерук.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва у 2024 році вже стягнув з ТОВ "БК КБР" 5,65 млн грн штрафу за постачання управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОВА неякісних захисних жилетів, касок та шоломів.