Новини 23 жовтня: нові правила бронювання
Про перемовини США та РФ: США пропонують відновити постачання російського газу до Європи та роботу "Північного потоку" як економічний стимул для Москви в межах можливого мирного врегулювання війни проти України.
Про електроенергію: у Києві та Київській області 23 жовтня за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії.
Про посилки: Зеленський підписав закони про скасування пільги з ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро та оподаткування доходів користувачів цифрових платформ.
Про "Укрпошту": Кабінет міністрів України погодив кандидатури переможців на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта", а також одного представника держави в наглядовій раді підприємства.
Про курс: у понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок та становитиме 45,20 грн.
Про бронювання: прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів деталі щодо змін у порядок бронювання від мобілізації.
Про енергетику: експорт електроенергії зменшився у 2 рази – до 83,6 тис. МВт год, водночас імпорт зріс на 49% – до 19,4 тис. МВт год.
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