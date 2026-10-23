Новини 23 жовтня: нові правила бронювання

Про перемовини США та РФ: США пропонують відновити постачання російського газу до Європи та роботу "Північного потоку" як економічний стимул для Москви в межах можливого мирного врегулювання війни проти України.

Про електроенергію: у Києві та Київській області 23 жовтня за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії.

Про посилки: Зеленський підписав закони про скасування пільги з ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро та оподаткування доходів користувачів цифрових платформ.

Про "Укрпошту": Кабінет міністрів України погодив кандидатури переможців на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта", а також одного представника держави в наглядовій раді підприємства.

Про курс: у понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 15 копійок та становитиме 45,20 грн.

Про бронювання: прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів деталі щодо змін у порядок бронювання від мобілізації.

Про енергетику: експорт електроенергії зменшився у 2 рази – до 83,6 тис. МВт год, водночас імпорт зріс на 49% – до 19,4 тис. МВт год.

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Між ЄС, Сі та Путіним: як змінювалася економіка Сербії під владою "вічного" Вучича

Після двох років студентських протестів Сербія як ніколи близька до кінця 14-річної епохи Александара Вучича – усе можуть вирішити вибори 25 жовтня. Як під його владою трансформувалася сербська економіка?