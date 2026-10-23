На тлі ударів РФ експорт електроенергії впав вдвічі – Energy Map

Експорт електроенергії зменшився у 2 рази – до 83,6 тис. МВт год, водночас імпорт зріс на 49% – до 19,4 тис. МВт год.

Про це повідомляє портал Energy Map.

Суттєві зміни у експорті та імпорті електроенергії відбулись в середині тижня. 12-14 жовтня щодобовий експорт становив 19,9-25,2 тис. МВт год, а після чергової масованої атаки 15-17 жовтня скоротився до 4,2-6,6 тис. МВт год.

18 жовтня експорт становив лише 0,5 тис. МВт год. Імпорт протягом тижня залишався стабільним - 2,6-3,1 тис. МВт год на добу.

Структура імпорту за країнами:

Угорщина – 12,3 тис. МВт год (63,3%);

Румунія – 5,6 тис. МВт год (29,0%);

Польща – 1,5 тис. МВт год (7,5%);

Молдова – 0,03 тис. МВт год (0,2%).

Обсяг закупівлі з Польщі зріс на 103%, з Румунії – на 56%, з Угорщини – на 41%, тоді як з Молдови – зменшився на 30% (за незначних обсягів). Поставки зі Словаччини не здійснювались протягом шести тижнів поспіль.

Структура експорту за країнами:

Угорщина – 42,0 тис. МВт·год (50,2%);

Молдова – 24,4 тис. МВт·год (29,2%);

Румунія – 16,6 тис. МВт·год (19,9%);

Польща – 0,6 тис. МВт·год (0,7%).

Експорт скоротився за всіма напрямками: до Польщі – на 66% (за незначних обсягів), до Молдови – на 57%, до Угорщини та Румунії – удвічі. Продаж електроенергії до Словаччини не здійснювався.

Нагадаємо:

На початку жовтня енергетики розповіли, що російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.