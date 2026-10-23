США пропонують Росії перезапуск "Північного потоку" в межах мирної угоди

США пропонують відновити постачання російського газу до Європи та роботу "Північного потоку" як економічний стимул для Москви в межах можливого мирного врегулювання війни проти України.

Про це йдеться у статті The Economist.

Видання називає газову пропозицію найновішою поступкою, яку Вашингтон пропонує Володимиру Путіну. Водночас українські посадовці ще не знають усіх подробиць останніх американських пропозицій.

Журнал пише, що Росія мала б отримати комерційні угоди з американськими компаніями, послаблення санкцій та нормалізацію політичних відносин. Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО. На Донбасі передбачають створення демілітаризованої зони.

The Economist наголошує, що США не можуть самостійно розпоряджатися поверненням російського газу на європейський ринок. За оцінкою видання, така пропозиція суперечить праву ЄС.

Українські переговорники побоюються, що представники США укладатимуть прибуткові економічні угоди з Росією ще до завершення війни.

Сам журнал сумнівається в готовності Москви до миру. За його оцінкою, Росія, найімовірніше, затягуватиме переговори, водночас отримуючи негайні поступки щодо санкцій.

Пожвавлення переговорних зусиль відбувається після візиту спецпосланника США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга 21 жовтня, зазначає The Economist.

Нагадаємо:

18 жовтня стало відомо про пропозицію адміністрації Трампа відновити закупівлі російського газу Європою. За даними The New York Times, Джаред Кушнер і Стів Віткофф порушували цю ідею на переговорах з українськими та європейськими посадовцями.