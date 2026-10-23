Зеленський підписав закони про податок на посилки та доходи з онлайн-платформ

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування пільги з ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро та оподаткування доходів користувачів цифрових платформ.

Про це свідчать картки законопроєктів №16051-1, №15460 та №15111-д на сайті Верховної Ради.

Усі три документи повернулися до парламенту з підписом президента 22 жовтня.

Зміни щодо посилок передбачають нарахування 20% ПДВ із першого євро вартості покупки. Документи передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені. Без податку залишаться лише некомерційні посилки "від фізособи фізособі" вартістю до 45 євро та окремі товари для військових.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду. Підписання законів не означає негайного нарахування податку на всі замовлення.

Окремий закон стосується доходів через цифрові платформи — сервіси онлайн-торгівлі, таксі, доставки, оренди та інших послуг. Він запроваджує автоматичне передавання податковій інформації про заробітки користувачів і міжнародний обмін такими даними.

Доходи фізосіб від продажу товарів через платформи в межах 2000 євро на рік не підпадатимуть під оподаткування. Закон має запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.

Нагадаємо:

15 жовтня Верховна Рада остаточно ухвалила зміни щодо оподаткування посилок.